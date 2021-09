¿Cuántos países han recibido apoyo aéreo para incendios forestales en Turquía?

El apoyo aéreo provino de 6 países, principalmente Azerbaiyán y Ucrania, en la lucha contra los incendios forestales que azotaron el sur de Turquía desde el 28 de julio. Un total de 18 aviones extranjeros están operando activamente contra las llamas.

En la lucha contra los incendios forestales en Turquía desde el 28 de julio, el apoyo vino de 6 países, principalmente Ucrania y Azerbaiyán, 18 aviones. Se sabía que 16 de ellos habían contribuido de forma gratuita. Mustafa Askaya, subdirector general del Departamento Forestal de la República de Turquía, emitió ayer una declaración a la AA sobre la aeronave extranjera involucrada en el control de incendios forestales en Turquía. Además de los 45 helicópteros de propiedad turca y 3 aviones, Askaya señaló que también recibieron apoyo extranjero y que todavía estaban esperando aviones de ayuda.

Ucrania envió 2 bomberos en los primeros días del incendio. Hoy, 4 helicópteros de bomberos llegarán a Turquía desde Ucrania.

12 aviones extranjeros y 6 helicópteros sobrevuelan el fuego

Oskaya, que actualmente tiene 18 aerolíneas extranjeras en el país con 12 aviones y 6 helicópteros, dijo que 10 de los aviones y todos los helicópteros son gratuitos. Askaya dijo que Turquía no había hecho ningún pedido de asistencia internacional a través del Ministerio de Agricultura y Bosques, el Ministerio de Relaciones Exteriores o la AFAD. Irán brindó apoyo con 1 avión y 2 helicópteros. Azerbaiyán llegará a la zona de incendios con la tripulación de tierra de 1 helicóptero y 53 vehículos. Ucrania brindó apoyo con 3 aviones. Llegaron 5 aviones y 3 helicópteros de Rusia Dijo.

Emitido desde 4 países de la UE

Refiriéndose al “mecanismo de defensa civil” en la Unión Europea (UE), Askaya explicó que era un mecanismo desarrollado por los estados miembros de la UE para pagar los atrasos. Al insistir en que AFAD sea miembro aquí, Askaya dijo:

“Pagamos una determinada tarifa anual. Aquí, el dinero se recauda en un fondo común y desde aquí se apoya a los países que lo necesitan. Esto no es una ayuda. Ejercemos nuestro derecho cuando corresponde. No lo llamamos asistencia. Se llama apoyo para nosotros porque queremos lo que es adecuado para nosotros. .5 planes de vuelo de 4 países acudieron a esta llamada.

Se cancelaron los planes de Francia y Rumanía

Al afirmar que habían recibido concesiones de Croacia, España, Francia y Rumanía, Askaya y Rumanía no cumplían las condiciones de Turquía porque el llenado de la aeronave era diferente. Oskaya, “Agradecimos a Rumania por informarnos que no necesitábamos este avión. Francia también canceló porque no era una cascada y aún no estaba lista. A las cataratas llegaron 3 aviones, 1 de Croacia y 2 de España. Usó sus palabras.

Al subrayar que los aviones en cuestión no podían volar de noche, Askaya dijo: “Nuestra fuerza aérea es realmente buena, pero no podemos irrumpir en países que quieran brindar este tipo de apoyo. Rechazar estas solicitudes de ayuda no es diplomáticamente correcto. Dijo.