CSKA Moskova’dan skandal video por transferencia de Yusuf Yazıcın! Resmi aklama geldi, ilerine son verildi…

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Russian Premier Lig ekibi CSKA Moskova, Lille’de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazzi’i satin alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı. Aún no hay reseñas, ¿quieres enviar la tuya?

LILLE, BEN ARFA İLE YUSUF’UN YERİNİ DOLDURDU

Yusuf Yazcı’y CSKA Moskova’s Guardian Lille, transfiere resmilemesinde 15 dakka sonra Hatem Ben Arfa’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Ver los hamles del ekibin francés.

TRABZONSPOR’A PYYANGO VURABİLİR

Yusuf Yazıcı 2 temporada 2 Lille 17,5 millones de euros satan Trabzonspor, milli futbolcunun szleşmesine ekledii madde ile satin alma opsiyonu kullanilırsa kasasını dolduracak.

Aplicación Yaplan de KAP, «Yusuf Yazıcının Lille Kulübü sözleşmesi devam ederken bi kşl kiralanmasa veya kesi transfer hallerinde, net Transfer gelirin% 20’s şirketimize ödenece. ifadeleri kullanılmıştı.

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Lille’s CSKA Moskova’s alma opsionundaki bonservis badeli ilkili aiklama yaplmazken L’Equipe, bu bedelian 12 millones de euros mundo iddia etmişti. Construido en ylai CSKA Moskova’s sezon sona opsiyono kullanıp yusuf yazıkıyo kadrosuna katmasa halinda Trabzonspor yaklaak 2,5 millones de euros kazanacak.

SPANYA KAMPINA KATILACAK

Kosıs ierisinde de Yasuf Yazicının katlacağıa de la compañía spanya de CSKA con la marca del controlador ruso sailık controller. Yusuf Yazcı Transfer sonrası «O zaman baylayalım» compartió yaptı.

CSKA MOSKOVA’NIN TRANSFER VİDEOSU OLAY OLDU

Milli futbolcunun transferin duyurulduğu video, social media biük tepki kti.

Yaplan compartió el mensaje en las redes sociales de Yusuf de CSKA Moskova: «Merhaba Yusuf, ¿tienes algún músico poco saludable? En el contexto de mesajlarını gönderdiği, menceki mesajlara cevap vermeyen yusuf isun son mesajı görür g «rmez «5 dakikaya oradayım» diye yanıt verdiği görlüyor.

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Yaplan bu paylam birkok tepkiye neden olurken, Rus ekibi tepkiler sonras bu paylam kaldri.

CSKA’DAN LK TEPKİ: VİDEOYU YAPANLARLA YOLLARIMIZI AYIRDIK

El director ruso de Sergei Aksenov, el director de Rus Kulbündn, ha sido acusado en relación con la olimasın viral del P sillm siln silinmesine ramen. Aksenov; «Yaplan kabul edlemez. Hem kamoyoyundan hem de Yusuf’tan dilzür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarmızı derhal ayirdık». açıklamasını yaptı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ KARETINA KIRILCHEVA’DAN TÜRKÇE VE NGİLİZCE AÇIKLAMA

El medio de búsqueda de currículums de CSKA Moskova, el inmaculado sitio de traducción al inglés e inglés de CSKA TV Genel Yayn Yennetmany Katerina Kirilcheva.

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Aiklamada ifu ifadeler yer alior:

Takımımza yeni katylan oyuncumuz Yusuf Yazıcın transfern transfer haberini duyurduğumuz video ilgili pimanlığımı paylaimak istiyorum. Busque el planificador Serial ürzeq etmeyi de Farkl, oyuncuyla fiziki ilakim yapamakağımız suplente fikir fastmem. Zaman darlığı dolayısyla oluşturduğum son sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıszıs kaba olduğunu kabul ediyorum. Kosa padre iirisinde medios sociales hesaplarimzzan kaldırlan bu paylam dolayısyla kırığım tüm kodnlardan, taraftarlarmızdan ve ellzellikle izerik yozuf yazzi ilerizi dominio.