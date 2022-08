Cosecha temprana récord para España

Hogar

Noticias

Por jo gilbert

Publicado: 18 agosto, 2022

España ha registrado algunas de sus primeras cosechas este año, con muchas partes del país adelantando la recolección para mitigar una andanada de incendios forestales, sequías generalizadas y “calor constante”.

Rueda de Caserío de Dueñasperteneciente a Entrecanales Domecq e Hijos, ha comenzado esta semana la cosecha más temprana de su historia.

La vendimia de la uva Sauvignon Blanc comenzó en la madrugada del martes 16 de agosto, siendo la primera de la DO en iniciar su actividad de vendimia.

Entrecanales Domecq e Hijos es una de las empresas vitivinícolas más grandes y destacadas de España.

Sin embargo, en otros lugares, la recolección más temprana se ha convertido en una tendencia más importante en toda España, donde el «calor sostenido y sin precedentes» hizo que la cosecha comenzara unas dos semanas antes de lo habitual en algunas partes de Cataluña, donde la cosecha comenzó el 27 de julio.

Jerez también ha visto su cosecha más temprana, comenzando el 28 de julio.

“Ha sido un verano de calor constante en toda Europa, con altas temperaturas tanto de día como de noche y muy pocas precipitaciones”, comenta Almudena Alberca MW, directora enológica de Entrecanales Domecq e Hijos.

“Los incendios forestales afectaron muchas áreas de viñedos en toda Europa. Lo más cerca que estuvieron de nuestros viñedos fue en la DO Valdeorras, aunque afortunadamente nuestras vides se salvaron. En cuanto a los viñedos que abastecen a nuestras bodegas Bodegas Cosme Palacio en la DOCa Rioja y Bodegas Viña Mayor en la DO Ribera del Duero, el ciclo también se adelanta a lo habitual. Aunque el proceso de envero es de alrededor del 90% existe en la mayoría de los casos y aún no está completo. Esperamos que las cosas hayan progresado hacia la cosecha a mediados de septiembre».

Alberca continuó abordando la importancia de las prioridades de sostenibilidad a raíz de la creciente presión climática. Además del calor, que provocó la cosecha más temprana en los 300 años de historia de Caserío de Dueñas, también llamó la atención sobre la inestabilidad del clima.

“Durante los últimos 10 años, hemos experimentado condiciones muy variadas en nuestros viñedos, desde fuertes nevadas y una primavera fresca en 2021 hasta la sequía y el calor de este año. Esto hace que sea muy difícil adaptarse, pero sabemos que las vides fuertes y sanas son las más resistentes a los cambios de temperatura”.

La atención se centra ahora en apoyarse en iniciativas de sostenibilidad, como el plan de biodiversidad de la finca. La finca también ha estado replantando viñedos con portainjertos resistentes a la sequía, reduciendo la densidad con menos vides/hectáreas y enterrando tuberías de riego para reducir el uso de agua en un 30-40%. Esto incluye la replantación de más de 10 variedades autóctonas diferentes de zonas despobladas de Castilla y León, como Arribes del Duero.

«Creemos que estos tienen un gran potencial en condiciones extremas», dijo Alberca.