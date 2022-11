Copa Mundial 2022: Los cinco equipos con más apariciones en la Copa Mundial de la FIFA

La copa mundial de la FIFA está lista para comenzar el 20 de noviembre de 2022 en Qatar con 32 equipos luchando por el más alto honor en el fútbol internacional.

Desde Brasil hasta España, aquí hay un vistazo a los cinco mejores equipos que tienen la mayor cantidad de apariciones en las Copas del Mundo:

Brasil – 21 apariciones

En primer lugar, es Brasil y esto no es una sorpresa, ya que es uno de los equipos más dominantes del fútbol mundial. Con 21 apariciones consecutivas en el WC y 109 partidos jugados, la brigada amarilla y azul se encuentra en la parte superior de la lista.

También cuenta con la asombrosa cantidad de 73 victorias con solo 18 derrotas y 18 empates. Brasil también ha producido algunos de los jugadores más célebres como Pelé, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Cafú y la lista continúa.

También ostenta el récord único de aparecer en todas las Copas del Mundo hasta el momento, sin necesidad de playoffs. Pero la etiqueta de ‘campeón’ ha eludido al equipo durante las últimas dos décadas, ya que está varado sin una Copa del Mundo desde 2002.

Alemania – 19 apariciones

El gol de Mario Gotze en los últimos minutos de la prórroga ayudó a Alemania a vencer a Argentina para hacerse con el título de la Copa Mundial de la FIFA 2014. | Crédito de la foto: AFP



Otra potencia de un equipo internacional es Alemania y ocupa el segundo lugar en la lista con 19 apariciones. Con 67 victorias, 22 derrotas y 20 empates, ‘Die Mannschaft’ es una fuerza a tener en cuenta. Su trofeo de la Copa del Mundo más reciente llegó de manera dramática con Mario Gotze encontrando el fondo de la red en el minuto 113 del partido.

Pero en 2018, dirigido por Joachim Low, se tambaleó y se estrelló en la fase de grupos con solo tres puntos en su bote. El gigante de la Copa del Mundo se perdió dos copas del mundo: una en la Copa del Mundo inaugural de 1930 cuando se negó a viajar y otra en 1950 cuando el país sufrió las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

Italia – 18 apariciones

En tercer lugar en la lista, es un equipo que se ha perdido la clasificación para la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, es Italia. Los Blues han aparecido en 18 Copas del Mundo con 45 victorias, 17 derrotas y 21 empates hacia ellos.

Italia no logró llegar a la Copa Mundial de la FIFA por segunda vez consecutiva después de una sorprendente derrota ante Macedonia del Norte en la semifinal de los playoffs.

No logró pasar el corte en otras dos apariciones: en 1930 cuando decidió no participar y en 1958 cuando no se clasificó.

Argentina – 17 apariciones

Argentina, apodada La Albiceleste, ha participado en 17 Copas del Mundo y se ha perdido el torneo en cuatro ocasiones en el transcurso de 21 ediciones.

De los 81 partidos que ha disputado, Argentina ha ganado en 43 salidas y ha sufrido 23 derrotas. Se retiró de las Copas del Mundo de 1938, 1950 y 1954 debido a desacuerdos con los derechos de sede y razones políticas.

Argentina espera llegar hasta el final de esta edición y guiar a su chico de oro, Lionel Messi, a firmar con el siempre esquivo trofeo. | Crédito de la foto: AFP



A pesar de ser un centro para los mejores talentos del fútbol, ​​Argentina ha tenido mala suerte en el pasado, ya que la última vez que una Copa del Mundo entró en su vitrina de trofeos fue en 1978.

Esperará llegar hasta el final de esta edición y guiar a su chico de oro, Lionel Messi, a firmar con el trofeo siempre esquivo.

España – 15 apariciones

Comúnmente conocida por los fanáticos como La Furia Roja (la Furia Roja), el debut de España en la Copa del Mundo fue en 1934 cuando perdió ante Italia en los cuartos de final en un partido repetido ya que el partido original se vio empañado con peleas en el campo.

Tiene 30 victorias y 18 derrotas en los 63 partidos que ha disputado.

La tarjeta roja de John Heitinga seguida por el último gol de corto alcance de Andrés Iniesta aseguró a España la victoria contra Holanda y finalmente su primer y único trofeo de la Copa del Mundo en 2010.

España celebra con su primera Copa Mundial de la FIFA, tras vencer a Holanda en la prórroga. | Crédito de la foto: AP



La última vez que La Roja no participó en el evento cuatrienal fue en 1974 cuando Alemania se dividió en Oriente y Occidente.