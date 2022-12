Copa del Mundo 2022: el amor maternal de Achraf Hakimi y el camino a la cima con Marruecos

País anfitrión: Katar Fechas: 20 noviembre-18 diciembre Cobertura: En vivo en BBC TV, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, BBC Sounds y el sitio web y la aplicación de BBC Sport. Listados de TV día a día – Detalles completos de la cobertura

Las imágenes de Achraf Hakimi abrazando a su madre después de cada victoria trascendental en el camino de Marruecos a la semifinal se han vuelto virales durante la Copa del Mundo.

Han sido algunas de las muchas instantáneas especiales que han capturado un torneo memorable e histórico para Marruecos en Qatar, y todavía les queda un último baile.

El entrenador en jefe Walid Regragui puede haber descrito el partido por el tercer puesto como el «premio tonto», pero cuando Hakimi y Marruecos se enfrenten a Croacia el sábado, es una oportunidad para que la selección africana cree otra noche de celebración para los fanáticos en casa.

El lateral del Paris St-Germain, Hakimi, ha estado en el centro del viaje de Marruecos, y después de su derrota en semifinales ante Francia, tuiteó que «el sueño de un equipo, de todo un país, se acabó».

Pero, ¿hay una noche especial más por venir de Marruecos, que ya se convirtió en la primera nación africana en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo?

‘Los sacrificios condujeron a un resultado positivo’

El estatus de Hakimi como uno de los futbolistas más exitosos de Marruecos ya está establecido, y tuvo su momento en los octavos de final en su histórica victoria sobre España.

Después de 120 minutos de fútbol al filo de la navaja, y en medio de una emocionante tanda de penaltis, Hakimi dio un paso al frente con las expectativas de una nación sobre sus hombros para anotar el penalti ganador.

Con indiferencia, metió el balón por el medio para provocar escenas de júbilo salvaje, antes de celebrar emocionalmente la victoria por 3-0 en la tanda de penaltis con su madre en las gradas.

Un partido antes, después de la victoria sobre Bélgica, Hakimi publicó «Te amo mamá» en las redes sociales, junto a una imagen de ella besándolo.

Esa imagen se mostró más tarde en un mural en Barcelona después de que Marruecos fuera eliminado por el vigente campeón, Francia, en la semifinal. Su padre había visto el partido en un parque de aficionados en Madrid.

Hakimi tiene mucho que agradecer a su familia, ya que su herencia ha jugado un papel importante en su viaje futbolístico y por qué siente tanto amor por Marruecos.

A pesar de crecer en Getafe, un suburbio de Madrid, Hakimi rechazó ofertas para representar a España. Su madre limpiaba casas en la capital española y su padre era vendedor ambulante.

«Venimos de una familia modesta que luchaba por ganarse la vida», Hakimi dicho en 2018 Enlace externo . “Hoy lucho todos los días por ellos.

«Se sacrificaron por mí. Privaron a mis hermanos de muchas cosas para que yo tuviera éxito».

el padre de hakimi le dijo a Maghrib Foot Enlace externo : «Cuando Achraf llegaba a Madrid tenía que llevarlo todos los días a las 16:30 y volvía a casa a las 21:30. Conducía 50 km hasta el campo de entrenamiento y 50 km de vuelta a casa.

«Mi mensaje para los padres es que hagan sacrificios si quieren que sus hijos tengan éxito. Doy gracias a Dios por todo porque los sacrificios que hice me llevaron a un resultado positivo».

«El éxito de Achraf me enorgullece, especialmente cuando me encuentro con personas que me dicen que es un modelo a seguir para todos los árabes y marroquíes».

El amor maternal también podría volver a mostrarse el sábado, ya que Marruecos tiene como objetivo dejar a Qatar en lo alto, recogiendo una medalla de tercer lugar y confirmando su estatus como uno de los mejores equipos africanos.

Se enfrentan al ex ganador del Balón de Oro del Real Madrid, Luka Modric, pero Hakimi y sus compañeros ya han silenciado a jugadores como el portugués Cristiano Ronaldo y el belga Kevin de Bruyne.

El vínculo de Hakimi con Mbappé

Achraf Hakimi y Kylian Mbappe han sido compañeros de equipo en Paris St-Germain desde 2021 y son amigos cercanos.

Hakimi comenzó su viaje futbolístico en la cantera del Real Madrid antes de unirse al Borussia Dortmund, el Inter de Milán y el actual club Paris St-Germain.

Se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos del mundo y ha desarrollado una fuerte amistad con la superestrella de Francia y compañero de equipo del PSG, Kylian Mbappe.

El jugador de 24 años intercambió camisetas con Mbappé después de que se enfrentaron cara a cara en el estadio Al Bayt el miércoles y se abrazaron en el campo a pesar de las emociones contrastantes.

Mientras Mbappé estaba jubiloso por la victoria, el sueño de Hakimi de alcanzar la gloria en la Copa del Mundo había terminado, pero sus logros con su selección nacional lo habían enorgullecido.

«En París juegas para el equipo de la ciudad, pero no es lo mismo jugar con el equipo de tu país», dijo Hakimi. dicho antes del mundial Enlace externo .

«Millones y millones de personas te van a apoyar porque juegas para ellos. Es como si jugaras para tu abuelo y sus abuelos. Tocas para mucha gente, muchos marroquíes».

Los jugadores rezaron frente a los seguidores y fueron aplaudidos fuera del campo luego de su salida de semifinales, mientras que Hakimi y Mbappe se sentaron juntos en el túnel para reflexionar sobre sus experiencias.

Fue una escena que muchos no esperaban ver en Qatar, ya que Marruecos tuvo que superar a la oposición europea de mayor rango en España, Bélgica y Portugal para llegar a los cuartos de final.

Ahora se enfrentarán a una selección de Croacia -que fue finalista derrotada en 2018 y con la que Marruecos empató 0-0 en la fase de grupos de Qatar- esperando un último momento de gloria.

