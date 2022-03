Conductores abusados, un autobús que ‘nunca aparece’ y una broma sobre España: Lecciones de un viaje accidentado de 13 millas por el Gran Manchester que me tomó dos horas y media

Es un sentimiento con el que muchos de nosotros estamos muy familiarizados. La frustración y la ansiedad que surgen al esperar en una parada de autobús, preguntándote si llegarás a tiempo al trabajo.

No solo los servicios de autobús en el Gran Manchester son frecuentemente poco confiables, sino que una red de 830 servicios operados por 30 operadores que utilizan 150 tipos de boletos diferentes significa que las tarifas son confusas y costosas. Sin embargo, todo eso podría estar a punto de cambiar ya que Andy Burnham promete una reforma importante del sistema de transporte público de nuestra región.

La ‘revolución del transporte al estilo de Londres’ propuesta por el alcalde vería un nuevo sistema de cobro que limitaría las tarifas de adultos para un solo viaje a £ 2 y ​​a los niños a £ 1. Un programa de inversión de cinco años de £ 1.200 millones también podría contemplar una flota de autobuses eléctricos con librea uniforme, nuevos carriles y corredores para autobuses, mayor conectividad y frecuencia entre pueblos y ciudades.

LEER MÁS: El hombre admite haber causado la muerte del padre «vida y alma de la fiesta», de 36 años, por conducción peligrosa

Pero, ¿qué tan mala es realmente nuestra red de autobuses actual? Decidí averiguarlo por mí mismo usándolos para viajar de una parte del Gran Manchester a otra ayer por la mañana.

Partiendo de Walmersley, un suburbio justo al norte de Bury, a las 7:15 am, espero llegar a Swinton, en Salford, a las 9 am. En automóvil, el viaje de 13 millas toma solo 20 minutos, pero tendré que tomar tres autobuses con un tiempo de viaje estimado de 90 minutos, según Google Maps.

Cuando llego a la parada de autobús cerca del pub Towler en Walmersley Road, Lucy Harkness ya me está esperando. Me dice que acaba de salir un autobús y que faltan otros 20 minutos para el siguiente.



(Imagen: Manchester Evening News)



Mis posibilidades de llegar a Swinton a las 9 a.m. ya parecen escasas. Mientras esperamos, Lucy me dice que viaja todos los días en autobús desde Walmersley hasta Bolton, donde trabaja en la universidad.

Después de salir para el trabajo poco después de las 7 am, no regresa a casa hasta unas 12 horas después. El viaje «no está mal», dice, pero el autobús 471 de Bury a Bolton «nunca aparece».

«La gente me pregunta por qué no conduzco, pero no puedo permitírmelo», me dice Lucy. «Es muy caro. Estos autobuses solían ser muy buenos, pero no hay conductores y los conductores que tienen son maltratados por la gente».

Después de unos 20 minutos, se detiene un autobús Rosso 483. Me subo a bordo y compro un billete de 1 día de AnyBus. Me cuesta £ 6.40, que no es barato, pero significa que puedo usar cualquier autobús en Greater Manchester durante todo el día.



(Imagen: Manchester Evening News)



Está relativamente ocupado a bordo, no es de extrañar dado que es el primer autobús en más de 20 minutos. Casi un cuarto de hora después, el autobús llega a Bury Interchange. Desembarco listo para tomar el servicio 471 Diamond a Bolton, del que Lucy me ha advertido.

Para cuando llega, cinco minutos más tarde de lo programado, la cola tiene al menos 15 personas de profundidad. Tomo asiento en la concurrida cubierta superior mientras el autobús parte en la ruta de seis millas de Bury a Bolton.

Es lento durante gran parte del camino, ya que recogemos pasajeros en casi todas las paradas. A medida que el autobús continúa llenándose, el conductor se ve obligado a detenerse en Breightmet para recordarles a las personas que no se paren en el piso superior. Varios pasajeros gruñeron mientras bajaban las escaleras arrastrando los pies.

¿Te desplazas en autobús? Dé su opinión en los comentarios a continuación.



(Imagen: Manchester Evening News)



Finalmente llegamos a Bolton Interchange poco antes de las 8:50 p. m. después de un agotador viaje de 40 minutos. Mis esperanzas de llegar a Swinton a las 9 am se han ido. “Eso fue horrible”, me dice Lucy mientras nos bajamos del autobús. «Uno de los peores diarios que he experimentado».

Mientras Lucy y mis compañeros de viaje corren hacia sus respectivos lugares de trabajo, busco la parada donde abordaré el autobús 37 a Swinton, el último tramo de mi viaje. Una vez que lo he encontrado, una señal electrónica me informa que el autobús llegará en cinco minutos.

Tomo asiento en la sala de espera, pero veo un cartel que advierte que los servicios están sujetos a retrasos y cancelaciones debido a «obras en la carretera y escasez de conductores». Resulta ser una señal de lo que vendrá cuando el autobús que estoy esperando desaparece repentinamente del horario sin previo aviso.

Este desarrollo no parece ser una sorpresa para quienes me rodean. Un hombre, que usa el autobús varias veces a la semana, me dice que tiene fama de llegar tarde.

El 37, operado por Diamond, finalmente llega poco antes de las 9:10 am y, luego de un cambio de conductor, nos abrimos paso por las calles de Bolton.



(Imagen: Manchester Evening News)



Hablo con Colin Ford, que viaja a su casa en Walkden después de llevar su auto a un garaje en Bolton. Dice que rara vez usa los autobuses porque «no son rentables para hacer viajes cortos».

Antes de abordar el 37, el hombre de 62 años dice que esperó casi media hora para tomar un autobús desde el garaje hasta el centro de la ciudad de Bolton. «Es un poco frustrante estar esperando tanto tiempo por un autobús que se supone que pasa cada diez minutos», dice.

«Mi esposa y yo estamos jubilados y planeamos usar más los autobuses. Sería más atractivo si fuera más barato hacerlo. He leído que Andy Burnham quiere limitar las tarifas a £ 2, pero no estoy seguro . si es rentable «.



(Imagen: Manchester Evening News)



Cuando llegamos al centro de la ciudad de Walkden, el autobús comienza a llenarse. Los estoicos viajeros que encontré antes en mi viaje son reemplazados por madres empujando cochecitos y jubilados con pases de autobús que les permiten viajar gratis después de las 9:30 am.

Ahora estoy a poca distancia de mi destino y la novedad de mi odisea en autobús se ha desvanecido. A las 9:50 am, más de dos horas y media después de que comencé mi viaje, me bajo del autobús frente a la estación de policía de Swinton.

lo he logrado Poco después recibo un mensaje de un compañero informándome que podría haber volado a España en menos tiempo. Con esa comprensión aplastante, reservo un Uber de regreso a Bury.



(Imagen: Manchester Evening News)



Cuando le cuento a mi conductor lo que he estado haciendo, se lanza directamente a sus propias historias de pesadillas en el transporte público. «Es repugnante», declara mientras compara la red de autobuses del Gran Mánchester con la de un «país del tercer mundo».

Solo toma 20 minutos antes de que estemos de vuelta en Walmersley. Me alivia haberme ahorrado otro viaje de dos horas y media pero, por £ 15, un taxi claramente no es una alternativa viable para este viaje.

Una de las razones por las que decidí hacer este viaje es para resaltar lo rota que está realmente la red de autobuses del Gran Manchester. Con demasiada frecuencia, la discusión sobre el transporte público en nuestra región se centra en los enlaces hacia y desde el centro de la ciudad de Manchester.

Sin embargo, las conexiones deficientes entre nuestras ciudades y suburbios hacen que viajar en autobús sea prácticamente imposible para muchas personas. Necesitamos un sistema de transporte público que funcione para todos, para que las personas no se vean restringidas por el lugar donde viven.

(Imagen: Google Maps)



Como mostró mi experiencia, sin tener acceso a un automóvil, sería casi imposible para alguien que vive en Bury viajar todos los días a un trabajo en Swinton. Y este es solo un ejemplo de las malas conexiones entre dos partes de nuestra región.

Si nuestros líderes se toman en serio alentar a más personas a usar el transporte público, entonces deben asegurarse de que exista un sistema atractivo. Tal como está, una red de autobuses disfuncional significa que conducir un automóvil es la única opción realista para muchos viajeros.

Sin embargo, muchas personas no pueden pagar su propio vehículo, lo que limita las oportunidades disponibles para ellos. Para que el Gran Manchester prospere, necesitamos invertir en conexiones de transporte confiables en toda la región. Basado en mi experiencia de ayer, hay mucho trabajo por hacer.

Reciba los últimos titulares y más en su bandeja de entrada suscribiéndose a nuestros boletines gratuitos aquí.