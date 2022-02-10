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¡Cómo sacarle el máximo partido a tu guía turística! 10 olü

Ana Ocanas
febrero 10, 2022
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turistlerín brasileño üzerine kaya datü: 10 l

Vaya al portal de Internet japonés G1 adlın yer alan habere gi, minas Gerais İtfaiyesi, byayğl Capitolio üüüü bir bir birççççç turç tur tur tur turşışışı 7 7 7 7 7 7 son.

Ülke cuencaınçı haberlerde, hayını kaybeden 3 kadın, 4 erkein kimliğinin henz tespit edilemedii belirtildi.

Kaya parseınn 3 tekneyi etkiledi, yaralanan 9 kiinin tedavisinin hastanede devam ettiii hafif yaralanan 23 kiinin tedavisinin ise tamamland bildirildi.

Reuters haber ajansnın aktardığına gre, 20 kaiboldu. Aramalar netizinde 17si bulundu, 3 kiii hala aranyor.

Brezia donanmas, olaya ilişkin soruşturma bşlatılacağını duyurdu.

Oya ilikin grintler social media yaylırken kayan, üzerinde oluşn bir hortumu sebebiile düştm tahmin ediliyor.

ÜLÜ SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Minas Gerais ffffyesindinden y y yıı çıçılamamada, Capitolio entüü üüü ayaaya tur tur turistininin şıüüineine üşüine son son son soncucu indlan k k ay kbolanlan c cildildildildildildildild ildild.

Bylece kazada hayatını kaybedenlerin sayıs 10’a ktı. AAnn Haberine niña; olayda 4’ü hastanede tedavisi devam eden 32 kii yaralandı.

Yte yandan arama çalmalarının sona erdiği belirtildi.


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