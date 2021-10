Code UK Twitter trolls falla en Facebook, Instagram y WhatsApp

Facebook, Instagram y WhatsApp se bloquearon misteriosamente durante horas, pero eso no impidió que Call of Duty rastreara los sitios de Twitter del Reino Unido con entusiasmo.

Con millones de personas que usan Facebook, Instagram y WhatsApp a diario, no es de extrañar que su caída haya causado un gran revuelo en Internet. De hecho, la mayoría de la gente habla de fallas en línea.

Los tres sitios sociales más populares colapsaron sin ningún motivo. Sin embargo, estos fallos de funcionamiento no afectaron a Twitter.

Muchos usuarios de Twitter utilizaron el resto del sitio para divertirse en la sede de Facebook. Si bien esto puede ser un inconveniente para muchos, creó algunos memes divertidos, proporcionando el mejor al mencionar la cuenta de Twitter de Call of Duty UK. Warson.

En medio de los accidentes, Code UK lanzó una imagen que parece una fuerza a punto de ser eliminada en Varsovia. Sin embargo, se cambiaron los nombres de los jugadores.

Los tres “jugadores” eliminados son Facebook, Instagram y WhatsApp. El último jugador que queda es Twitter. Dado que Twitter es el último jugador con vida, depende de ellos completar la tarea.

A medida que avanzaba el día, Twitter completó la tarea de mantenerse con vida. Sin embargo, los accidentes en la sede de Facebook son más graves que un accidente menor.

¿Por qué fallaron Facebook, Instagram y WhatsApp?

No es raro que los sitios sociales experimenten breves descansos ocasionales. Pueden ocurrir por varias razones, incluido el alto tráfico del servidor y el mantenimiento programado; sin embargo, los bloqueos de Facebook son un subproducto de “problemas de red”.

De acuerdo a En el bordeLos accidentes rompieron todos los sistemas internos que los empleados de Facebook utilizan para comunicarse y trabajar. Se enviaron ingenieros de Facebook a centros de datos de EE. UU. Para ayudar a solucionar los problemas. Sin embargo, esta es la peor caída de Facebook.

Mike Schrober, director de tecnología de Facebook, tuiteó que el grupo estaba experimentando problemas de red, pero estaba trabajando lo más rápido posible para restaurar sus servicios.

* Atentamente * Disculpas a todos los afectados por el mal funcionamiento de los servicios operados por Facebook. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando en la resolución de problemas y la recuperación lo antes posible. – Mike Schropper (idiota) 4 de octubre de 2021

Para aquellos que no usan Facebook, este puede no ser un evento tan importante como los demás. No obstante, Call of Duty se divierte con todos los memes del Reino Unido, especialmente para los fanáticos de Call of Duty: Warson.

Para obtener más información sobre Warzone, consulte Cruce de Mountain Dew y Toridos con CodyEstén atentos para más noticias y guías.

Créditos de imagen: Activación / Facebook / Instagram / WhatsApp