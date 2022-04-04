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abril 4, 2022
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Daspanya’da akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısinda hikmetin aldığı indirimli fiyat uygulaması, benzin istasyonlarında kargaşa yol açtı.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

El operador Ucuz satan benzine istasyonlarnın en línea es ç zzun uyurğğ şşğğ, raralarlarış ışış 3-4 3-4 3-4 kat arttığı bildirildi.

RKETLER, MEVCUT NDİRİM ÜZERİNDEN EK KAMPANYA YAPTI

Ayrıca Repsol, Cepsa gibi bi petrolk petroll petrol rerkabeti daha da artırmak i men mevcut uygulamann üzerine 10 sentlik geiki ek indirim yapan kompanyyalar baylattı.

Diar yandan, comisión de sınır de İspanya Portekiz’den ıok sayıda aracın çerisinde ucuz benzin almak i İspanya tarafına geçtüi yönnde haberler ıanııı ıı.

El safari ruso-ucraniano bifurte daha da artan akaryakıt fiatlarını ve buna yanelik manifestantes durdurmaya çaln hükmet, 30 Haziran’a kadar geyerli, 20 sentlik vihmai downloadsumirmai download.

Dspanya da ucuzlatılan akaryakıt fiatları, istasyonları doldurdu # 2

Dspanya da ucuzlatılan akaryakıt fiatları, istasyonları doldurdu # 3

Dspanya da ucuzlatılan akaryakıt fiatları, istasyonları doldurdu # 4

Dspanya da ucuzlatılan akaryakıt fiatları, istasyonları doldurdu # 5

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Dspanya da ucuzlatılan akaryakıt fiatları, istasyonları doldurdu # 7

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