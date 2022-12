Carlo Ancelotti responde a los rumores sobre el trabajo en Brasil

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dice que está «muy feliz» en el Bernabéu en medio de los rumores que lo vinculan con el puesto de Brasil.

Real Madrid entrenador Carlos Ancelotti ha dicho que está «muy feliz» en el Bernabéu y que de momento no está interesado en la vacante Brasil correo.

Tito dejó su papel como jefe de Brasil luego de la decepción de la Copa del Mundo de 2022, con la nación sudamericana eliminada por Croacia en los cuartos de final.

Un informe reciente afirmó que Ancelotti había surgido como candidato para el puesto, pero el italiano ha dicho que actualmente no tiene ningún deseo de terminar su tiempo con el Real Madrid.

«Qué me depara el futuro, no lo sé. Vivo al día. De momento estoy muy feliz en el Madrid. Tenemos muchos objetivos por conseguir esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro». el dijo Rai Deporte.

«Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y si no me despiden, no me voy».

© Reuters

Ancelotti dijo a principios de este año que estaría abierto a dirigir una selección nacional una vez que decidiera retirarse de la dirección del club.

«Después de este período en el Real Madrid es probable que me retire. Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré aquí otros 10 años», dijo Ancelotti. Vídeo de Amazon Prime.

«Me gustaría estar con mis nietos, estar de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que hacer que he tenido que dejar de lado. Hay muchos lugares en los que nunca he estado».

«Nunca he estado en Australia. Nunca he estado en Río de Janeiro. Quiero ir a visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente no puedes hacer todo, así que el día que me jubile tendré todas estas cosas». .hacer

«¿Por qué no? (Dirigir un equipo nacional) Me encantaría, por supuesto. Canadá lo ha hecho muy bien recientemente».

© Reuters

El jugador de 63 años ha disfrutado de un gran éxito durante sus dos etapas al frente del Real Madrid, primero al frente del club entre junio de 2013 y mayo de 2015 antes de regresar en junio de 2021.

Ancelotti ha ganado La Liga, la Supercopa de España, la Copa del Rey, dos Champions, dos Supercopas de Europa y el Mundial de Clubes durante su etapa en el Bernabéu.

El italiano entregó un doblete de liga y Champions League el año pasado, mientras que Los Blancos han tenido un buen comienzo en la campaña 2022-23, ocupando el segundo lugar en La Liga, dos puntos por detrás del líder Barcelona.

El Real Madrid también se clasificó para la etapa de octavos de final de la Liga de Campeones, y el campeón se enfrentará al Liverpool en la primera ronda eliminatoria.

Los Blancos volverán a la acción competitiva después de la Copa del Mundo 2022 fuera del Real Valladolid en la máxima categoría de España a fines de diciembre.