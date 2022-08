«Bilimden gidilmeyen yolun sonu karakantır»

2022.08.21 10:01









Foto: Pinterest

Veli Dersi

DERSİMİZ Velí

KONUMUZ Guvercin, Aslan, Ceylan…

Las reuniones se llevan a cabo cada trimestre bir o da iki kez. Biz de veli ınığının bazen sakrandan bazen de yüz yüze tarınıyoruz hocalarla. Görüşmek ıyyıtı, kılız üçüçük ama kütü geğendatı engeleği! Eh bunu da her teacher, her student ve her veli bilir!

Veli dersinin veli veli veli veli ilgisi yok! Gerçi velinin derse de sözını yok ya, zamanıdır, veli olmak nedir, kime veli diyoruz, biraz ızıran söz edelim istedim. ‘Velisi delisi’ uyaklı deyimler, sözler duymuşsunuzdur, peygamberler, veliler, nebiler, evliyalar, enbiyalar diye sayilan sıfatları da yazızın ulular katında, yüce makamlarda sitanlar için.

Veli, Tanrı dostu demek, põlu evliya. Eren significa ermiş kişi. Ayudar a la gente, ayudarlos, buscar ayuda. Tanrı dostu olmak significa ser amigable con las personas, los animales y la naturaleza.

Hacı Bektaş Veli, bu adlardan ilk akla geleni. 13. yüşüldan bu yana, kırımlara, kırımlara, kırımlara karşın, Anadolu toprağında birışinde birışınde birışın birışın büyük. Barışcıl bir poet olan Cemal Süreya “Barış demiştir ve güvercin tıkımışlar boğazına/Bu edep kuralı gözetmez Anadolu ermişi” demiştir gerçi. Porque parış demek, parış istemek suele ser una acción que se percibe como un delito, pero aquellos que quieran hacerlo lo expresarán con sinceridad. Originalmente se asumió que İnsanın era otra entidad de la guerra, y el estado y el sistema no se construyeron. Por lo tanto, la solicitud de Barış es yılmadan, bıkmadan dile dileğinmesi en yaşamsal konudur.

Veli olmak, yüce bir insan, dost ve yamışsever olmak kadar, pensamientos, puntos de vista y palabras con warşı öğülemek en lugar de guerra, dostluğu çeşat etmek en lugar de hostilidad y amor en lugar de odio. Kuşkusuz bu only ‘söylemde değil eyleymde’ de, sögönen olmakla olasıdır. Yüceliğe yakışan bir yaşam tırkımtir con ética personal y tutumuyla da tıpkı sözlerindeki yüceliğe.

No sé si es válido hoy, pero querer más para los demás, menos para uno mismo, poder lograr y ser feliz, y ver «yetmiş iki milleti bir ekkete megmerk», es decir, ver todo personas, etnias, razas, colores, géneros, clases como iguales y, por supuesto, nadie. No ver la verdad, decir que el ser humano es la verdadera persona santa, y decir que es uno de los velinin, Hacı Bektaş La enseñanza de Veli es muy avanzada, contemporánea e incluso actual. Estos son los reflejos de un pensamiento luminoso, ligero y comprensivo de hace 750 años.

Buraya dek yazdıklarıma ızdıktim da, tüm leşerde nerdeyse üç üçü bêş üçü üçü üçü üçü üçü üçü üçü çüçü çüçüçü çüçüçü çüçüçü çüçüçüçü çüçüçüçüçü. Kim bilir belki de 40 kez sözleyince olur diyedir! Olmuyor ama umut ışte! Ben bildiklerimi, okuduklarımı a few cümle de kendimden katarak aktarayım, belki okuyan birileri de a few words eklekam bāksarsına iletir, derken “karanfil elden ele…”

Por supuesto, todas las culturas, mitos y leyendas están ahí. Debido a Hacı Bektaş Veli’nin barışçıl şertisi onun “güvercin donuna büründüğu”, es decir, güvercin olup uçtuğu güyülncesi iyi ki buğun de yaşağımdır, porque güvercin bildiğını gibi oğında zeytin dalıyla es un símbolo de barışın. Veliyi güvercinden iyi ne anlatabilir? Además, como Hacı Bektaş, cuyas ideas han vivido durante 750 años, se están generalizando cada vez más, keşke daha vağışlaşa, kapsasa dunyeğlu, aklın, bilimin ayındıldığı, reflejando la luz de la modernidad?

“Araştırma, açık bir ızındır”, “Eline beline diline taşıp ol”, “Arifler hem arıdır hem arıtıcı”, “kadınları okutunuz”, “Okunacak en büyük kitap insandır”… Estas son algunas de las palabras de Hacı Bektaş Veli. Hacı Bektaş Veli minyatürlerinde bir postta se dibuja sentado, sağ kolunun alında aslan vardır, sol eli de bir ceylanın parındır. Cesareti ve saflığı, iyıliği teşmel eden iki hayvan. No es fácil decir Hacı Bektaşın her şey insanda arayan ve bunu da öğütleyen şu fourtliğın hoy, pero también es necesario decir: “Hararet nardır, sacda dırır/keramet baştadır, tacda dırır/her ne arar isen kendinde ara/Kudüs’te ¡Mekke’ de no es Hac’da!

ANA DÜŞÜNCE Tanrı dostu, gideceği yerden çok, piensa en dónde vive.

YARDIMCI KITAP Vilayetname, Hacı Bektaşı Veli, preparado por: Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Kitabevi

avlu dersi

DERSİMİZ avlu

KONUMUZ Beş duyu

Por supuesto, güz bitip kısh küllenip bahardan önce kokusu köşyyi dönünce, dersin değil ama bahçenin vaktidir diyeceğiz, hurraaaa bahçeye! Teneffüs dersimiz de olacak hem de uzun teneffüs, ama önce avlu dersi!

En Italia, pero sobre todo en España, vi muchas avulares hermosas. Cualquiera que vaya a Andalucía, Córdoba, ha visto algunas de estas avulares. için güzel bir hayret de yaşamıştır.

Avlu odur, harfi es agaş, töştu yoksuldur ama o eduksi yok mu, o duygu kadar da gezimentleştirici bir şey yoktur! Mirando los elegantes espacios conocidos por su apariencia visual, el sentido de lo efímero y la hospitalidad de la gente no cambia el hecho de que ellos son los dueños de este mundo, no los colonos, sino los nómadas. Hem ekmensin de!

¡Puede ser perdonado! Avlu belki de duniya bir sakıtığı para aquellos que no están asentados en el mundo y aquellos que no estarán allí: Çöl gibi, orman, dağ, yayla, harman, yangın yeri, dereyatağı, uçerum, vadi gibi…

Avlu belki de bir işgal evi gibi ındından kurtarımılız bir zölgidir. Bir tür okul, derslik bile sayılığır, bir forum, alan, meydan, park. Toplumsal bir yani vardir, el asentamiento de una pequeña comunidad dentro de la sociedad porque ama mekânın da bir memoryosı, bir de poetikası várdir. İkisi de birbirlerini destekleyip beslerek mekâna bir bir sırıklarırlar.

Así se vuelve avlu como uno de estos mekânlardans, se vuelve un ser vivo, una estructura orgánica, un organismo. Bir çift göz olur, geçeleri yorulur, geceleri uyur. Kulakları da várdir ama duymazdan seğlu de çok olur! Eli uzun no es avlunun, bilir evlerde sittenların da ellerinirin üzun ıngulin, kendi cebine bile yaşemediğini, yaşse de bir şey bulamayyeni. Avlunun burnu koku alır alımsa da kısh kokusudur, üşüme kokusudur, yoksulluğun kokusudur avlunun burnunun direğini sızlatan, özlem değil. Avlu özzi var dili yoklardandır, suskundur, hem zamandi yuktur gevezeliğe hem az konumanın erdem sayıldığı geleneğin arık hükumsüz ığışı, avlunun kışından işeri ışfamamıştır todavía.

Most yoklardan, atazı valardır avlu. Yoklar var elumeni sürdürken avludan hiç yok oleman bir şey vardir, o da kalptir, avlunun kalbi. Ece Temelkuran’ın Hepberaber’de ‘Kalpsiz bir dunya inat’ dediği kalptir. Vicdanın eski bir saat gibi ama sekmeden yerdir donde trabaja. Es un haldir que ahlakın kendilıkın ve natual bir tutum olarakak bir haldir. ¡Diciendo que este cümleye de gerek no dejó bile fazla bu arada!

Avlu, utanma denen duyggunun ınışın ın kadim kızının ının kuruluştım adeta için gösmerk. Yapısı da ölydir, la puerta es da. Avlunun evrinde bir çift göz olsa o omolase, onlar yüz yüze taktiklarını bililer. Solo por la mañana, las puertas no están abiertas, pero por la noche, están cerradas. Debido a esto, avlular es el mekânıdır de kalmış direnme evlerinın kalmış direnme evlerinın de la hora del día. Avludaki utanma kuksi, ‘yukarda gök var’ çıştiyle ınışılır, avlunun kalbindeyse bir güneş vırdır. Yüz yüze bakabilenlerin güneşi.

ANA DÜŞÜNCE Yüzdeki gezinlik ne melanebilir ne sayyabilil!

YARDIMCI KITAP Parasız Yatılı, Füruzan, YKY