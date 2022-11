Arda Güler Avrupa kupalarında tarihe pasó: sevinci duygulandırdı después de Gol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta ergaşmasında Dinamo de Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 23. Daikada Arda Güler ve 45+2. Sakikada Willian Arao Grabado. Grubu lider bitiren sarı-lacivertli ekip El hijo tiene 16 años.

ARDA GÜLER FIRTINASI

Se habló mucho de la actuación de Arda Güler. Bu sezon ligde hiç ilk 11’de teçin üçükmayan közük öçük deplazmanında sahada erirı alı. Arda, bu sezon 3. kez ilk 11 yine bir Avrupa deplasmanında Dinamo de KievVivió en contra.

GOLÜNÜ ATTI, ANNESİNE MESAJ VERDİ

Mücadelenin 23. dakikasında Arda Guler, teşmelcimizi önce gäsen golü anotó. Así, el jugador de 17 años se convirtió en el jugador más joven en marcar con el Fenerbahçe en la fase de grupos de la Copa de Europa. Arda gol sevincinde»Annecim seni çok seviyorum» Yazısının yer algişi mostró el tişörtü de kamera ve tribünlere.

Gol sevincini annesine armağan teğızini sözleyen Arda Güler, “Annem se sometió a una cirugía de Kalbinden 2 de una vez. Sonrasında futbola focus çok zordu. Kendime söz verdim, ‘ilk golumü ona armağan edığım’ diye. Motivasyonumu ıyyyyyyyyudumdum. Gol atınca çok mutlu oldum ve anneme armağan ettimÉl dijo.

ARDA GÜLER’DEN JESUS’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Jorge Jesús’tan övgüyle bahseden Arda, «Jorge Jesús çok büyük bir hoca. Sayısız üçük çıkarmış biri. Inshallah ben de ellos biri olurum. Bizle özel ıngeliyor, hem saha içinde hem saha out. Inshallah ក្រាងាកាាា Ben her zaman devam etmek etmek yaddatım. Hocam ne zaman chansk verirse elimden geleni yapmak istiyorum. İdmanlardan önce ve sonra alamandeyim memiliyim. Bireysel kalvemım devam ediyor. Tabii ki zamani zaman çok mutlu ılığıum».

JESÚS YANAĞINDAN ÖPTÜ

director técnico de golden sonra sárı-lacivertlilerin jorge jesus‘un, dönç yıldız adayını yanaklırınd öperek kutlamaşı takılın.

ASİST DE YAPTI, BELLINGHAM’I GERİDE BIRAKTI

Arao’nun golünde köny täkiunu kullanan ArdaJude Bellingham (19 años 98 días) quedó fuera del partido de la fase de grupos de la Eurocopa de esta temporada. hem gol atan hem de asist yapan en tengük öçülü oldu.