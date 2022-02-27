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Actualmente estás navegando por los archivos de la categoría Galaxy: 16. ¡Regístrate!

Ana Ocanas
febrero 27, 2022
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Galatasarayda son dakika haberleri devam ediyor … Celta Vigo’dan ayrılma kararı alan Okay Yokuşlu’nnu yi direcciones sonunda belli oldu. 27 yandaki oyuncu tercihini İspanya’da kalmaktan yana kullandı. 6 nayra arayışların srüdren Galatasarayda Okay Yokuşlu süsleri ykselirken milli oyuncu tercihini Getafe’den yana kullandı. Ligin 16. Traduce los resultados de la búsqueda en la transferencia de Mycadeles y Getafe a través de la última potencia de redes sociales de Okay Yokoolu.

TÜRKİYE’Yİ U AN İÇİN STEMİYOR

Okay Yokuşlu’nun Türkiye’ye şu an için dönme planı olmadığı iin Galatasaray’ı reddettiği bu bu yizden anspanya’da kaldığı öğrinildi. Contacta con nosotros para obtener más información sobre Getafei Tercih etmesin de Getafei.

ENES NAL İLE TAKIM ARKADAŞI OLDULAR

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Los formatos en línea de Enes giidii Getafe, Celta Vigo taksmonda bu sezon ok az forma şns bulan milli futbolcu Okay Yokuşlu’yu transfer etti. Getafe yaptığı yazılı aklamada, la temporada de Okay sonuna kadar satin alma opsiyonuyla kiralanması hususunda Celta Vigo anlamayama varıldığın duyurdu.

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