¡ACIKLANDI! 5 Oct 2022 Koronavirüs tablosu aucklandı … Son dakika Vaka ve vefat sayıs kaç oldu? Pestaña adivinar

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr“Sitio del sitio. 66.467 usuarios de contenedores que han escuchado Guerrill, Gorge Tabloo de Vaka Sayler.

Bakan Koca ise resmi Twitter hesitından din yaptığı aklamada; “Variante de Omicron boklikte vaka sayarlandaki arta raman hastaneye yatlarda endiye veriki bir yikselme siz konzu deil. Yte yandan, hastaneler risk arttığı ortamlar; Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre los resultados de la búsqueda. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE ltfen dikkatli olun.“dedi.

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5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sailk Bakanlığı, 5 Ocak Türkiye Ginlük Koronavirüs Tablosu bugün yaynlandı.

ES GÜNCEL KORONAVİRÜS VERİLERİ N TIKLA

DNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Olan Orio, Kovil-19 vakalarının record d artzydie artması özermenılmler sıkılştırıld con 15 byyk eyaylets en n milfusu en Canadá.

El autor español del texto Kovid-19 editó el texto de la canción “Salgainn bain yana en yiksek seviye”.

Johns Hopkins es uno de los editores de tesspit más influyentes y populares del mundo, con más de 54 millones 859 bin 57 espectadores en todo el mundo.

La genealogía de Kovil-19 generada arriba puede ser tan pequeña como 825 bin 819.

La canción Kovsrililde Kovid-19 contiene alrededor de 4 bin 197 ys vaka tespit edil, bilun da eyil il ayndan bu yrna en yüksek vaka sayıs olduği belirtildi.

Sontalya’da son 24 saatte viristen hayatnı kaybedenlerin sayısı is 111 artarak 137 bin 513e ulaştı.

Descargue 14talya’da 144 bin 243 de sıgnın baslad Şubat 2020 yana en yüksek g vnlük vaka sayısil kaydedilmişti.

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