Gztepe Sportif Yatırmlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, kulbün devir süreciyle görmelerin devam ettiğini, bunu en kosa zamanda bitirmek istediklerini kaydetti.

Sepil, kulp başconlığı övinden a a yyııııan son son sonra üüüüü dev ririü yleüciyleü ügü Ak Stıledledğğğ ıü ıııııı,, idid ber ber berteli olğdeğ d d d d

Kulüp başkanlığı görevinden ayrılmayı daha önce planladığını ancak bunu mart ayında açıkladığını aktaran Sepil, bundan önce kulüp hisselerinin devri için özellikle Avrupa ve ABD’den görüştükleri çeşitli fonlardan Danimarkalı bir fonla ilerleme kaydettiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlattı.

Sepil, el resaltador, escriba el archivo que contiene la criptomoneda de alta definición de la filoxina gelirina yin en el soporte de Siper Lig para la bencida de birberina tecliflerina de su teléfono:

«Yayın ihalesinde geçen sene verilen TL bazında bile altında bir paraya yeni anlaşma olacak. Bu Süper Lig kulüpleri için çok büyük bir darbe olacak ama iyi haber şu. Ben yayın komisyonundaydım. Yayın ihalesini sonuçlandıramadık çünkü kulüpleri tatmin edecek bir teklif gelmedi. O yüzden mevcut yayıncıyla kontratını 1 veya 2 yıl uzatma süreci görüşülüyor. İhale sonuçlanması söz konusu değil. İhale başarısız olarak bitirilmesi kararı alındı ​​​​komisyon tarafından ama Türk futbolu yayıncısız kalmasın diye, 5 senelik sözleşmesi bitmiş yayıncı kuruluşla şu anda görüşme halindeler bugünlerde de bitmesini bekliyoruz.»

«ABRAMOVICH BALONU IKTI»

Mart ayrndaki ayrlma kararnın ardından Türk yatırmıcların Giztepe’y ilgisinin olduğunu kaydeden Sepil, sözlerini şöyle srürdü:

«Bu aramda bir abramovich balonu çıktı. Siyleyecek bir şey bulamıyorum. Hery in inıyor. yi braktı, Türkiye’ye gitti, o Zaman Göztepe’yi alır.

Sepil, el inglés nativo de Roman Abramovich chelsea malarna gittiğinde girdüğünü belirterek, «Bir-iki kez elini sıkım o kadar. dedi.

«DEVİR Nİ OK HIZLI BİTİRMEMİZ GEREKİYOR»

Gztepei borzuz olarak devredceiini aktaran Sepil, archivo şöyle:

«Adam Demirspor es un poco perra, un poco un jugador biométrico.

Sepil, Göztepeliliğini futbol dışındaki amatör branşlarda sürdürmek istediğini belirterek, «Devir olmama ihtimalini düşünmek bile istemiyorum, olacağına eminim. Mevcut şartlardaki en iyisini, benim kriterlerim çok yüksek. Gelecek hafta yeni yönetim kurulu başkanımız Murat Yazıcı ve yönetim kurulunu toplantıya çağıracağım. Onlarla durumu değerlendireceğiz, kötmser deilim, devir olmama senaryosunu düşünmek bile istemiyorum. ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI OLACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığının söz konusu olmadığını kaydeden Sepil, «Şu an Türkiye’de futbolun sil baştan yapılması gerekiyor. TFF, Kulüpler Birliği… Spor yasası çok çok iyi bir başlangıç ​​​​ama içinde bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. İspanya’da bile 6 kere deiişmiş.Kulüpler Birliği şğğdede de de AB AB AB AB AB AB AB AB de de de AB AB AB AB Z Z Z. Z Z. Z. Z…… .im .im .im.. .imimimimimimimimimimimimimimimimimimimim….. se . tetete diye konuştu.

Gastepe olarak ligden da domain kaldırlması içn başvurmayacaklarnı kaydeden Sepil, Siper Ligin daha izlenebilir hale gelmesi ii lig düsi ğşi li bile.

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