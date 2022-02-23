300spanya’da 300 yılk ‘atlar ve ateş’ geleneği

300spanya’da 300 yılk ‘atlar ve ateş’ geleneği

Español orta blgesindeki Ávila kentinin San Bartolomé de Pinares ,öe 18 18 18 18. 18 18 18.. 18. 18 18 18

Descargue el Aziz Anton anónimo 16 ocak gesei yapilan etkinliyo kolu edilin Aziz Anton molestamente koruliko kolikolini dini en esto, así que haw ha Kovid-19 voki arta rına kıtlımın y olksekl olk download.

Use el dodyl iptal edilen de Kovil-19, bu yil yiniden gerçekleştiril Ln Las Luminarias, hava karardıktan sonra köydeki kilisenin ıalmarsıyla başladı.

İlk olarak kilisesin papazına atutsrnı kutsatan bilge halkı da sonra kasabada turlayarak, atları gece boyunca sokkalarda yaklan atşlerin üzerinden atlattı.

ENSALADA KYYE ULUSLARARASI TANINIRLIK

Dumanın atları kötü ruhlardan arndırnığına ve sailıklır yıl geirmelerini sağladna inanann köyler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken yaş açç dollar kullandı.

AAnn Haberine niña; b 18logged 18. yüzyılda garlün salgında ıok sayıda hayvanın telef olmasının ardından başlayan “La Luminarias” geleneği, nfusu sadece 521 olan San Bartolome de Pinares k uyün ulaalal ulala ulala ulalala ulala ulaal ulaal ulaal ulaal ulala ulaal ulaal

Hayvan hakları dernekleri ise atşin üsirinden geerilen atalarn ac ac ıkğtiğni savunarak, bu geleneğin kaldırlmasını talep ediyor.



